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Горбольница №4 в Ростове перестанет принимать больных с подозрением на коронавирус

5 июля 2020, 04:07
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону один из ковидных госпиталей перестанет принимать пациентов с пневмонией и подозрением на коронавирус, пишет donnews.ru со ссылкой на слова министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую.

К обычной работе вернут городскую больницу №4 Ростова-на-Дону. Пациентов с коронавирусом продолжат принимать в Ростове городская больница №20 и Центральная городская больница.

По словам Быковской, все время занятыми остаются около 200 коек.

Городская больница №4 принимала пациентов с подозрением на пневмонию. Если у поступивших пациентов выявляли коронавирус, их отправляли в ковидный госпиталь. Работавший на базе лечебного учреждения «Эндокринологический центр» был закрыт на время пандемии.

Напомним, что в Ростовской области насчитывается 9982 инфицированных коронавирусом, из которых более 67% уже выздоровели, 137 пациентов скончались.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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