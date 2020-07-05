Горбольница №4 в Ростове перестанет принимать больных с подозрением на коронавирус

К обычной работе вернут городскую больницу №4 Ростова-на-Дону. Пациентов с коронавирусом продолжат принимать в Ростове городская больница №20 и Центральная городская больница.
По словам Быковской, все время занятыми остаются около 200 коек.
Городская больница №4 принимала пациентов с подозрением на пневмонию. Если у поступивших пациентов выявляли коронавирус, их отправляли в ковидный госпиталь. Работавший на базе лечебного учреждения «Эндокринологический центр» был закрыт на время пандемии.
Напомним, что в Ростовской области насчитывается 9982 инфицированных коронавирусом, из которых более 67% уже выздоровели, 137 пациентов скончались.