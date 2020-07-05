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Стая собак «взяла под охрану» детскую площадку в Ростове

5 июля 2020, 15:28
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону возле детской площадки поселилась стая бродячих собак, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Автор публикации разместила фото, на котором показал несколько собак. Часть из них лежала на территории детской площадки, другая находилась рядом.

«Стая собак охраняет детскую площадку на Левенцовке. Теперь и детей отпускать не страшно, под охраной будут», — говорится в подписи к снимку.

Пользователи в комментариях оценили шутку ростовчанки. «Только и зайти детям на нее невозможно, да? На Темернике с таким сталкивалась», — написала подписчица.

Другие заявили, что проблема с бездомными собаками в городе еще актуальна.

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