Стая собак «взяла под охрану» детскую площадку в Ростове

Автор публикации разместила фото, на котором показал несколько собак. Часть из них лежала на территории детской площадки, другая находилась рядом.
«Стая собак охраняет детскую площадку на Левенцовке. Теперь и детей отпускать не страшно, под охраной будут», — говорится в подписи к снимку.
Пользователи в комментариях оценили шутку ростовчанки. «Только и зайти детям на нее невозможно, да? На Темернике с таким сталкивалась», — написала подписчица.
Другие заявили, что проблема с бездомными собаками в городе еще актуальна.