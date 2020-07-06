Почти 20 млн рублей потратят на ремонт стадиона возле школы №70 в Ростове

За 19,6 миллиона рублей, выделенных из бюджета Ростова, на стадионе заменят более 5,5 тысячи квадратных метров асфальта, 4,5 тысячи спортивного резинового покрытия, обновят беговые дорожки, зоны для прыжков в длину и футбольное поле. Кроме того, появится новая зона воркаута с комплексом тренажеров и газон.