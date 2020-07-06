Почти 20 млн рублей потратят на ремонт стадиона возле школы №70 в Ростове

По словам Неярохиной, стадион является фактически центральным местом округа и точкой притяжения всех любителей спорта и здорового образа жизни. Объекту уже нужен капитальный ремонт и сейчас его проводят.
За 19,6 миллиона рублей, выделенных из бюджета Ростова, на стадионе заменят более 5,5 тысячи квадратных метров асфальта, 4,5 тысячи спортивного резинового покрытия, обновят беговые дорожки, зоны для прыжков в длину и футбольное поле. Кроме того, появится новая зона воркаута с комплексом тренажеров и газон.
Также в планах ремонт подпорной стены, покраска забора, устройство площадки для тенниса и установка волейбольной сетки.
Завершить все работы должны до 7 августа.