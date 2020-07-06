Самый массовый экзамен в Ростовской области растянут на два дня

Этот экзамен около 15 тысяч школьников будут сдавать в течение двух дней — 6 и 7 июля. В первый день участниками станут около 11 тысяч подростков, во второй — 4 тысячи человек.
«Проведение экзамена поделили на два дня, чтобы избежать большого скопления людей. ЕГЭ пройдет на базе 112 пунктов во всех муниципалитетах», — сообщил замглавы региона Игорь Гуськов.
Отмечается, что около 70% выпускников для сдачи выбрали русский язык, математику и обществознание. Всего предусмотрены 27 заданий, на которые даются два часа.
Результаты станут известны в конце июля. Основной период ЕГЭ в регионе проходит с 3 по 25 июля.
Экзамен по математике назначен на 10 июля.