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Самый массовый экзамен в Ростовской области растянут на два дня

6 июля 2020, 09:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области самым массовым экзаменом станет ЕГЭ по русскому языку, сообщили в правительстве региона.

Этот экзамен около 15 тысяч школьников будут сдавать в течение двух дней — 6 и 7 июля. В первый день участниками станут около 11 тысяч подростков, во второй — 4 тысячи человек.

«Проведение экзамена поделили на два дня, чтобы избежать большого скопления людей. ЕГЭ пройдет на базе 112 пунктов во всех муниципалитетах», — сообщил замглавы региона Игорь Гуськов.

Отмечается, что около 70% выпускников для сдачи выбрали русский язык, математику и обществознание. Всего предусмотрены 27 заданий, на которые даются два часа.

Результаты станут известны в конце июля. Основной период ЕГЭ в регионе проходит с 3 по 25 июля.

Экзамен по математике назначен на 10 июля.

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