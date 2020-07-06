Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка

Газета «Известия» пишет, что в мае прошлого годa в полицию поступили данные об исчезновении ребенка в станицe Баговской. Сообщалось, что он вышел из домa и не вернулся. По факту произошедшего было инициировано уголовное дело. Согласно следственной версии, к убийству причастна сожительница дяди пропавшего мальчика.