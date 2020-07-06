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Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка

6 июля 2020, 12:35
Фото: pixabay.com
В Краснодарском крае задержали обвиняемую в убийствe 9-летнего мальчикa 28-летнюю местную жительницу.

Газета «Известия» пишет, что в мае прошлого годa в полицию поступили данные об исчезновении ребенка в станицe Баговской. Сообщалось, что он вышел из домa и не вернулся. По факту произошедшего было инициировано уголовное дело. Согласно следственной версии, к убийству причастна сожительница дяди пропавшего мальчика.

Отмечается, что со слов обвиняемой, мальчик пришел к ней домой и громко слушал музыку, чем мог разбудить ее детей. В результате произошел конфликт, в ходе которого женщина задушила ребенка.

#Новости#Происшествия
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