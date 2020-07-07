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Число банкротов среди жителей Ростовской области выросло почти на 70% в 2020 году

7 июля 2020, 14:27
Фото: aimee daniells/CC BY-SA 2.0 / wikimedia.org
В первом полугодии 2020 года в Ростовской области суды признали банкротами 1,3 тысячи физических лиц, в том числе и индивидуальных предпринимателей, сообщается на сайте Единого реестра сведений о банкротах.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество банкротств выросло на 68,1%.

Таким образом на 100 тысяч населения Ростовской области приходится 31 банкрот. По этому показателю область находится на 10-й строчке российского рейтинга.

Больше всего банкротов насчитывается в Москве (2,4 тысячи физлиц), в Московской области (2,2 тысячи) и в Самарской области (1,9 тысячи). В целом число банкротств в стране выросло за указанный период на 47,2%

При этом на 100 тысяч жителей области приходится порядка 31 банкрота. По их общему числу донской регион занял 10 место в стране. Лидерами здесь оказались Москва (2,4 тысячи банкротов), Московская (2,2 тысячи) и Самарская области (1,9 тысячи).

В целом же по стране рост обращений о признании банкротом составил 47,2% — всего за полгода в суды было подано 42,7 тысячи таких заявлений. При этом в 94% случаев процедура банкротства инициируется самим должником.

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