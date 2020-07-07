Штрафы за нескошенную траву в Ростовской области превысили 1 млн руб

С мая в регионе завели 265 административных дел по данным фактам. Нарушители были оштрафованы на 1,2 миллиона рублей.
«Чаще всего нарушают жители Ростова, Таганрога, Новочеркасска. Также проблема существует в Константиновском и Миллеровском районах», — сказано в сообщении.
Отмечается, что 146 протоколов было составлено в отношении должностных лиц. Неоднократно привлекали к ответственности компании «РЖД», «ЖЭУ-5», «Благоустройство» и «ТЭК».
«Не все главы муниципалитетов с должным вниманием отнеслись к проблеме борьбы с непокосом», — говорится в публикации.