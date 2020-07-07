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Штрафы за нескошенную траву в Ростовской области превысили 1 млн руб

7 июля 2020, 16:51
Фото: donland.ru
В Ростовской области общая сумма штрафов за нескошенную сорную растительность превысила один миллион рублей, сообщили в правительстве региона.

С мая в регионе завели 265 административных дел по данным фактам. Нарушители были оштрафованы на 1,2 миллиона рублей.

«Чаще всего нарушают жители Ростова, Таганрога, Новочеркасска. Также проблема существует в Константиновском и Миллеровском районах», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 146 протоколов было составлено в отношении должностных лиц. Неоднократно привлекали к ответственности компании «РЖД», «ЖЭУ-5», «Благоустройство» и «ТЭК».

«Не все главы муниципалитетов с должным вниманием отнеслись к проблеме борьбы с непокосом», — говорится в публикации.

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