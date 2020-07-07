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Засуха ожидается в Ростовской области из-за сильной жары

7 июля 2020, 09:01
Фото: pexels.com
Засуха грозит Ростовской области из-за высокой температуры воздуха и отсутствия дождей, сообщили в пресс-службе Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

По прогнозам ученых, возможны разной степени повреждения сельскохозяйственных культур, сейчас из-за температуры воздуха в +40 С уровень влагозапасов в почве составляет 50-70% от нормы.

Засуха грозит также соседним регионам: Астраханской и Волгоградской областям, Краснодарскому и Ставропольскому краям, Республикам Крым и Калмыкия.

Напомним, из-за страшной жары в Ростовской области объявили штормовое предупреждение, во вторник столбик термометра поднимется до +39 С. Кроме того, в регионе сохраняется чрезвычайная и высокая пожароопасность.

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