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Дороги в Ростове превратились в реки из-за дождя

8 июля 2020, 19:21
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону из-за начавшегося ливня подтопило дороги, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Автор публикации разместил фото, на котором показал последствия непогоды. В городе местами затопило дороги и тротуары.

Водители подтопленные участки объезжать не стали и продолжали свой путь по воде. «Дороги превратились в реки, как так? Да это просто в Ростове 15 минут шел дождь», — говорится в подписи к снимку.

Пользователи в комментариях написали, что надо решить проблему с ливневками. «Если идет сильный ливень, то никакие ливневки не справятся», — прозвучало в комментариях.

Ранее местных жителей предупредили о граде, ливнях и ураганном ветре. Непогода сохранится и в четверг.

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