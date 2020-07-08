Дороги в Ростове превратились в реки из-за дождя

Автор публикации разместил фото, на котором показал последствия непогоды. В городе местами затопило дороги и тротуары.
Водители подтопленные участки объезжать не стали и продолжали свой путь по воде. «Дороги превратились в реки, как так? Да это просто в Ростове 15 минут шел дождь», — говорится в подписи к снимку.
Пользователи в комментариях написали, что надо решить проблему с ливневками. «Если идет сильный ливень, то никакие ливневки не справятся», — прозвучало в комментариях.
Ранее местных жителей предупредили о граде, ливнях и ураганном ветре. Непогода сохранится и в четверг.