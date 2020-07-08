Теряем молодое поколение: в Минздраве Ростовской области рассказали о гибели 26 детей

Только в июне в регионе скончались 18 детей от года до 18 лет, причем десять из них погибли из-за внешних причин, а не в результате болезни. Например, медики не смогли спасти 17-летнего подростка, которого госпитализировали после употребления запрещенных препаратов. Еще один 15-летний подросток умер от поражения током. Два ребенка выпали из окон, несколько детей утонули или разбились в ДТП.