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Теряем молодое поколение: в Минздраве Ростовской области рассказали о гибели 26 детей

8 июля 2020, 12:00
С начала лета в Ростовской области погибли 26 детей, рассказала министр здравоохранения Татьяна Быковская.

Только в июне в регионе скончались 18 детей от года до 18 лет, причем десять из них погибли из-за внешних причин, а не в результате болезни. Например, медики не смогли спасти 17-летнего подростка, которого госпитализировали после употребления запрещенных препаратов. Еще один 15-летний подросток умер от поражения током. Два ребенка выпали из окон, несколько детей утонули или разбились в ДТП.

В июле череда детских смертей продолжилась. С начала месяца уже погибли восемь детей, трое из них утонули, остальные погибли в результате ДТП.

Татьяна Быковская отметила, что часто дети гибнут в результате падения из окон, тонут во время купания в водоемах или в ДТП. «Мы теряем молодое поколение, и эти потери не связаны с коронавирусом. Это — будущее нашей страны, а у этих детей его уже нет», — отметила министр.

Она призвала СМИ отвлечься от темы коронавируса и почаще напоминать родителям об опасностях, которые могут грозить их детям в летнее время.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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