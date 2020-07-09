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Астрологи рассказали, чего следует избегать в четверг

9 июля 2020, 06:01
Фото: pxfuel.com
Астрологи составили гороскоп на четверг и рассказали, что ждет жителей России, сообщает Astrostar.ru.

У Овнов в этот день может состояться приватный семейный разговор, либо станет известна информация, которая ранее считалась секретной. Не исключены иллюзии в любви и странности в финансовых делах.

У Тельцов день может начаться с разговора с родственниками или старыми знакомыми. Астрологи посоветовали в этот день заняться творчеством или посмотреть фильм.

В четверг Близнецы могут путаться в своих желаниях и ощущениях, это может привести к недоразумениям в финансовых вопросах. Лучше временно отложить важные покупки.

Раки смогут получить ценную подсказку от людей, которые разделяют их мнение. Важные планы лучше не откладывать на вечер.

Четверг для Львов станет отличным днем для приватных консультаций, в том числе врачебных.

Девам будет сложно разобраться в нюансах чужих эмоций. Поэтому не исключены обман и лукавство.

Успехи Весов в этот день неоднозначны и зависят от окружающих. В том числе от эмоций и самочувствия, от новостей, обстановки и окружения.

Большинство Скорпионов будут вести себя тихо, они предпочтут продвигать свои намерения ненавязчиво.

Стрельцам звезды советуют вести дела с близкими людьми, которыми могут выступать родственники. Снять сомнения в партнере поможет приватный разговор.

Козерогам не стоит отказываться от диалога или приглашения встретиться.

Водолеям надо внимательно отнестись к денежным вопросам, могут случиться оплошности при выборе подарков.

Рыбам не следует заниматься дизайном и покупать вещи для своих личных нужд.

#Желтые новости
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