Роспотребнадзор обозначил первичный список стран для путешествий россиян

В него были включены Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия и еще пять стран. Вместе с тем, из этого списка только три страны выразили готовность принять россиян — Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия. При этом в той же Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы.