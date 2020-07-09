Роспотребнадзор обозначил первичный список стран для путешествий россиян

В него были включены Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия и еще пять стран. Вместе с тем, из этого списка только три страны выразили готовность принять россиян — Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия. При этом в той же Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы.
Телеграм канал Мейстер пишет, что рекомендации ведомства не являются обязательными, однако критерии отбора все-таки привлекают внимание. Так, даже не учитывая принцип взаимности, непонятно, как Великобритания, где на сто тысяч человек регистрируется четыреста тридцать инфицированных COVID-2019, является безопаснее Греции с показателем в тридцать три с половиной.