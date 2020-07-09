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Ростовчане призвали не превращать исторические здания в общественные туалеты

9 июля 2020, 06:52
Фото: ar.rostov-gorod.ru
Житель Ростова-на-Дону попросил власти города снять баннеры с исторических зданий, которые начали превращаться в общественные туалеты, говорится в сервисе «Активный ростовчанин».

В период чемпионата мира по футболу в 2018 году многие здания завесили баннерами. По словам автора публикации, эта идея является сомнительной.

«Такие здания привлекают мародеров, а также превращаются в свалочные очаги мусора и „общественные“ туалеты. В строения забираются бездомные. Они разводят огонь, что становится причиной пожаров», — говорится в тексте обращения.

Отмечается, что баннеры отрицательно влияют на туристическую привлекательность. По мнению ростовчанина, печатать таких плакатов обходится очень дорого.

На момент четверга обращение поддержали 40 человек, еще двое высказались против.

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