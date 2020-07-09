Ростовчане призвали не превращать исторические здания в общественные туалеты

В период чемпионата мира по футболу в 2018 году многие здания завесили баннерами. По словам автора публикации, эта идея является сомнительной.
«Такие здания привлекают мародеров, а также превращаются в свалочные очаги мусора и „общественные“ туалеты. В строения забираются бездомные. Они разводят огонь, что становится причиной пожаров», — говорится в тексте обращения.
Отмечается, что баннеры отрицательно влияют на туристическую привлекательность. По мнению ростовчанина, печатать таких плакатов обходится очень дорого.
На момент четверга обращение поддержали 40 человек, еще двое высказались против.