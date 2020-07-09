Три новости четверга, на прочтение которых ростовчанам стоит потратить время

В ЗАГСах Ростовской области разрешили проводить торжественные церемонии бракосочетания, правда некоторые ограничения все же сохраняются. Так, молодоженам придется выбрать, кто из родственников будет присутствовать на торжественной церемонии. Всего в залы допускаются при проведении церемонии 15 человек, включая жениха и невесту. При этом всем присутствующим необходимо дополнить свои наряды аксессуарами по последней моде пандемии — маской и перчатками.