Три новости четверга, на прочтение которых ростовчанам стоит потратить время

Жениться разрешается
В ЗАГСах Ростовской области разрешили проводить торжественные церемонии бракосочетания, правда некоторые ограничения все же сохраняются. Так, молодоженам придется выбрать, кто из родственников будет присутствовать на торжественной церемонии. Всего в залы допускаются при проведении церемонии 15 человек, включая жениха и невесту. При этом всем присутствующим необходимо дополнить свои наряды аксессуарами по последней моде пандемии — маской и перчатками.
Что же, глядя на фотографии с церемонии бракосочетания, влюбленным будет что вспомнить спустя много лет. Хотя, допускаются ли в зал торжественных церемоний фотографы, не уточняется.
Из Дубков в ОАЭ
Жители Ростовской области, видимо, скучающие по заграничному отдыху, решили переименовать поселок Дубки в Дубаи, заменив букву «к» на дорожном указателе.
Авто фото, которое было опубликовано в социальной сети, написал: «Когда сильно хочется в Дубай, а выехать за пределы страны коронавирус мешает».
Подписчики популярного паблика подхватили шутку. Девушки стали интересоваться, есть ли в Дубках принцы, кто-то посетовал, что для полной картины не хватает верблюдов.
Некоторые пользователи также вспомнили, как Ворошиловский район неизвестные вандалы переименовали в «Воровский». Буквы вернули на место несколько недель назад.
Свидания под запретом
Жителям Ростовской области из-за угрозы распространения коронавируса запрещено посещать больных родственников, госпитализированных в медицинские учреждения региона.
О карантине во всех больницах области сообщила глава регионального Минздрава Татьяна Быковская. Исключения составляют случаи, когда больному требуется уход и особый патронаж.
Кроме того, самим пациентам рекомендовано соблюдение социальной дистанции не только в больницах, но и на прилегающей территории и парковых зонах.
При этом все медицинские организации региона начали оказывать плановую медицинскую помощь и принимать пациентов с хроническими заболеваниями.
Напомним, что на 9 июля в Ростовской области был зарегистрирован 10441 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 7610 человек, скончались 152 пациента.