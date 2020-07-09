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Три новости четверга, на прочтение которых ростовчанам стоит потратить время

9 июля 2020, 16:11
Фото: RostovGazeta
В ЗАГСах Ростовской области разрешили жениться в торжественной обстановке, донское село Дубки получило заграничное название, а пациентам больниц в регионе запретили видеться с родственниками. Все самое важное за четверг в обзоре RostovGazeta.

Жениться разрешается

В ЗАГСах Ростовской области разрешили проводить торжественные церемонии бракосочетания, правда некоторые ограничения все же сохраняются. Так, молодоженам придется выбрать, кто из родственников будет присутствовать на торжественной церемонии. Всего в залы допускаются при проведении церемонии 15 человек, включая жениха и невесту. При этом всем присутствующим необходимо дополнить свои наряды аксессуарами по последней моде пандемии — маской и перчатками.

Что же, глядя на фотографии с церемонии бракосочетания, влюбленным будет что вспомнить спустя много лет. Хотя, допускаются ли в зал торжественных церемоний фотографы, не уточняется.

Из Дубков в ОАЭ

Жители Ростовской области, видимо, скучающие по заграничному отдыху, решили переименовать поселок Дубки в Дубаи, заменив букву «к» на дорожном указателе.

Авто фото, которое было опубликовано в социальной сети, написал: «Когда сильно хочется в Дубай, а выехать за пределы страны коронавирус мешает».

Подписчики популярного паблика подхватили шутку. Девушки стали интересоваться, есть ли в Дубках принцы, кто-то посетовал, что для полной картины не хватает верблюдов.

Некоторые пользователи также вспомнили, как Ворошиловский район неизвестные вандалы переименовали в «Воровский». Буквы вернули на место несколько недель назад.

Свидания под запретом

Жителям Ростовской области из-за угрозы распространения коронавируса запрещено посещать больных родственников, госпитализированных в медицинские учреждения региона.

О карантине во всех больницах области сообщила глава регионального Минздрава Татьяна Быковская. Исключения составляют случаи, когда больному требуется уход и особый патронаж.

Кроме того, самим пациентам рекомендовано соблюдение социальной дистанции не только в больницах, но и на прилегающей территории и парковых зонах.

При этом все медицинские организации региона начали оказывать плановую медицинскую помощь и принимать пациентов с хроническими заболеваниями.

Напомним, что на 9 июля в Ростовской области был зарегистрирован 10441 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 7610 человек, скончались 152 пациента.

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