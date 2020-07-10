COVID не помешает ростовчанам принять участие в полумарафоне «ЗаБег»

«В Ростовской области почти 49% занимающихся спортом, это 1,9 миллиона человек. За последние пять лет количество занимающихся спортом увеличилось на 600 тысяч человек. Это очень хороший показатель. Помогают в этом различные мероприятия, в том числе, марафон «ЗаБег», — сказал Гуськов.