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COVID не помешает ростовчанам принять участие в полумарафоне «ЗаБег»

10 июля 2020, 06:39
Фото: vk.com/zarostovnadonu
Жители Ростовской области 2 августа примут участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ», об этом заявил во время пресс-конференции в четверг заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Крупнейший в России полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ» состоится 2 августа. Кроме ростовчан, предполагается, что офлайн-участие в спортивном мероприятии примут жители Волгограда, Пятигорска и Ялты. Все желающие смогут выбрать «свою» дистанцию и пробежать «ЗаБег» в режиме онлайн. Медали достанутся всем участникам.

«В Ростовской области почти 49% занимающихся спортом, это 1,9 миллиона человек. За последние пять лет количество занимающихся спортом увеличилось на 600 тысяч человек. Это очень хороший показатель. Помогают в этом различные мероприятия, в том числе, марафон «ЗаБег», — сказал Гуськов.

В Ростовской области, как добавил заместитель губернатора, поэтапно снимаются ограничения из-за коронавируса. Жителям региона разрешены занятия спортом на свежем воздухе, а также в помещениях спортивных объектов.

«Надеемся, ничего не помешает провести на высоком уровне наш полумарафон 2 августа», — сказал Гуськов.

Место старта полумарафона «ЗаБег» в Ростове — Театральная площадь, далее участники пробегут по улице Большая Садовая, Ворошиловскому мосту, левому берегу Дона и вернутся к старту — Театральной площади. Предполагается, что участие в полумарафоне примут тысячи ростовчан, по всей стране насчитывается около 150 тысяч участников.

На пресс-конференции по вопросу проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег» присутствовал известный ростовчанин Василий Вакуленко (Баста). Артист заявил, что пробежит пять километров за Ростов в Москве.

#Новости#Общество
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