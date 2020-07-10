В Ростове напомнили, что за безопасность детей несут ответственность взрослые

Так, сегодня, 10 июля, оставшись без присмотра взрослых, в бассейне одного из частных домовладений в х. Веселый утонул ребенок 2018 года рождения.
Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов на состоявшемся недавно заседании комиссии по делам несовершеннолетних получил руководителям муниципалитетов обратить повышенное внимание безопасности детей в летние месяцы, в частности и на воде.
«Безопасность детей зависит не только от того, как оборудованы пляжи в городах и районах области, от численности спасателей на них и проведения мер профилактики по безопасности на воде, — заявил Игорь Гуськов. — Жизнь и здоровье детей находится в непосредственной зависимости от внимания взрослых. И какие бы строгие меры не предпринимались нами в целях обеспечения безопасности, если взрослые люди оставляют возле воды маленьких детей, это может вылиться в трагедию».
Еще одно ЧП имело место два дня назад в Донецке, 8 июля, с девочкой 2003 года рождения, которая вместе с подругой и матерью отдыхала возле реки Северский Донец. Ребенка оставили без присмотра и произошла трагедия.
А 7 июля 11-летний мальчик приехал вместе со своей матерью отдохнуть на общественный городской пляж 5-го км. г. Волгодонска (место разрешено для купания). Мать ребенка ненадолго отлучилась, запретив сыну купаться без ее присутствия. Но ребенок не послушал ее, в воде ему стало плохо, спасатель, доставший мальчика из воды не смог привести его в чувство.
Как пояснили представители областной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, в числе главных причин гибели несовершеннолетних — купание в необорудованных или запрещенных для купания местах, пребывание законных представителей в нетрезвом состоянии, отсутствие внимания со стороны взрослых за находящимися в воде детьми, неумение плавать, игнорирование температурного режима, незнание либо несоблюдение правил поведения рядом с водой и на воде.
Особое внимание родители и законные представители несовершеннолетних должны обратить на то, чтобы они не оставляли без надзора детей, в особенности рядом с водоемами, а также рассказать им, что купание возможно только в специально оборудованных для этого местах и исключительно в присутствии взрослых. Не следует оставлять детей без присмотра. Взрослые должны наблюдать за купающимися детьми, находясь недалеко от них.
Чтобы отдых возле воды был комфортным и безопасным следует соблюдать ряд правил. Так, нужно обязательно научить ребенка плаванию. Если он уже умеет плавать, нахождение в воде для него уже более безопасно.
С не умеющим плавать ребенком родитель должен заходить в воду вместе, при этом уровень воды должен быть не выше пояса ребенка, не нужно запускать его на большую глубину. С только что научившимся плавать ребенком родитель должен находиться рядом, на расстоянии вытянутой руки, чтобы, если потребуется, в любой момент времени оказать ему помощь.
В процессе купания нужно внимательно наблюдать за ребенком. Не следует надеяться на то, что дети самостоятельно присмотрят друг за другом.
Чтобы не утонуть, при заплыве слишком далеко или при усталости нужно научиться отдыху на воде. Дети устают быстро, хотя могут этого и не почувствовать. Поэтому родитель должен научить ребенка отдыху на воде. Следует показать, как это делать, и через каждые 15 минут купания объявлять такой отдых. В этот период времени хорошо пересчитать всех купающихся детей, и к этому следует прибегать регулярно.
Также нужно научить ребенка правильно нырять. Но самое главное. что нужно сделать, это научить ребенка не бояться позвать на помощь, если он оказался в беде.
На пляж всегда необходимо взять с собой сотовый телефон, чтобы иметь возможность оперативно вызвать скорую помощь. При этом каждый взрослый должен научиться оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему.
Купаться необходимо только в разрешенной специально оборудованной зоне отдыха — на пляже, где есть служба спасения на воде.
Купаться в солнечную погоду можно при температуре воздуха не менее 20 С, а воды — не ниже 18 С. Лучший период времени для водных процедур — это утренние и вечерние часы. После длительного пребывания на солнце нельзя немедленно идти в воду. Какой бы теплой она ни была, все равно будет иметь место значительный температурный контраст с телом. Поэтому лучше около десяти минут провести в тени, а затем медленно войти в водоем, обливаясь водой.
Также лучше не купаться сразу после приема пищи.
Нельзя разрешать детям купание в воде до появления «гусиной кожи», иначе может случиться переохлаждение организма. В общем период пребывания в воде не должен превышать 10-15 минут.
Кроме этого, следует запрещать детям купаться в холодной и даже прохладной воде, поскольку у них крайне быстро появляются судороги.
Родители должны отучить ребенка без причин кричать в воде. Вода может проникнуть в легкие, и он может захлебнуться.
Еще необходимо приучить детей к тому, что крик является сигналом о помощи. И не позволять им играть в игры с удержанием напарника под водой, поскольку он может захлебнуться.
Необходимо запрещать детям уплывать далеко от берега, и подплывать к катамаранам и моторным лодкам. Еще не следует допускать, чтобы ребенок заплывал на большую глубину.
Купание в заболоченных и заросших местах для детей тоже должно быть под запретом.
Помимо всего, родитель должен объяснить ребенку, что не следует нырять в незнакомых местах — на дне могут находиться бревна, камни, коряги. Также под запретом должны быть прыжки с мостов.
Не нужно разрешать детям плавание на таких предметах, как надувные матрацы, автомобильные камеры, надувные игрушки, поскольку подручные средства могут сломаться, порваться, и человек неожиданно окажется в воде, что весьма опасно даже для тех, кто умеет плавать хорошо.