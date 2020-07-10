В Ростове напомнили, что за безопасность детей несут ответственность взрослые

Купаться в солнечную погоду можно при температуре воздуха не менее 20 С, а воды — не ниже 18 С. Лучший период времени для водных процедур — это утренние и вечерние часы. После длительного пребывания на солнце нельзя немедленно идти в воду. Какой бы теплой она ни была, все равно будет иметь место значительный температурный контраст с телом. Поэтому лучше около десяти минут провести в тени, а затем медленно войти в водоем, обливаясь водой.