Жители Ростова пожаловались на нашествие крыс в парке

По словам посетителей, по территории парка свободно бегают грызуны. Они также забираются в водоемы и воруют еду у уток.
«Насчитали около 10 крыс. Это огромная проблема, рядом же дети, детский сад, зимой грызуны пойдут в подвалы города», — написала автор публикации.
Некоторые пользователи в комментариях не поддержали ростовчанку. Они посчитали, что вмешиваться не надо.
«Эти крысы живут там всю жизнь, и зимой тоже, у них там целая система нор. Отдыхающие в парке намеренно их кормят вместе с утками, как полноправных местных обитателей», — прозвучало в комментариях.