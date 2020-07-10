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Жители Ростова пожаловались на нашествие крыс в парке

10 июля 2020, 05:35
Фото: https://vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону появилось очень много крыс в парке имени Октября, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

По словам посетителей, по территории парка свободно бегают грызуны. Они также забираются в водоемы и воруют еду у уток.

«Насчитали около 10 крыс. Это огромная проблема, рядом же дети, детский сад, зимой грызуны пойдут в подвалы города», — написала автор публикации.

Некоторые пользователи в комментариях не поддержали ростовчанку. Они посчитали, что вмешиваться не надо.

«Эти крысы живут там всю жизнь, и зимой тоже, у них там целая система нор. Отдыхающие в парке намеренно их кормят вместе с утками, как полноправных местных обитателей», — прозвучало в комментариях.

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