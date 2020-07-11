Сговор при закупке водонапорных башен раскрыли в Ростовской области

В Ростовской области УФАС признало Министерства ЖКХ Ростовской области, МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта» Миллеровского района и ООО «ЮгСтройПром» виновными в нарушении антимонопольного законодательства. Кроме того, антимонопольная служба выявила факт заключения госконтракта и получение подрядчиком денежных средств без фактического исполнения работ.
По данным ведомства, региональное министерство ЖКХ самостоятельно определило способ закупки, объем денежных средств, выделенных из бюджета, и организатора закупки, кроме того, были факты оплаты по неисполненным контрактам, а также поставка водонапорных башен ненадлежащего качества.
Совместный аукцион МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта» Миллеровского района с администрациями Белокалитвенского, Боковского, Верхнедонского, Веселовского, Дубовского, Егорлыкского, Заветинского, Милютинского и Волгодонского районов Ростовской области на приобретение водонапорных башен был организован Министерством ЖКХ Ростовской области и проведен с грубыми нарушениями как российского законодательства.
В результате компанию В частности, «ЮгСтройПром» был признан победителем, несмотря на то, что заявка этой компании не соответствовала требованиям закупки.
Ранее сообщалось, замруководителя коммерческой организации будут судить за кражу 10 миллионов рублей при поставке водонапорных башен в Ростовской области.