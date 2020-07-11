Сговор при закупке водонапорных башен раскрыли в Ростовской области

По данным ведомства, региональное министерство ЖКХ самостоятельно определило способ закупки, объем денежных средств, выделенных из бюджета, и организатора закупки, кроме того, были факты оплаты по неисполненным контрактам, а также поставка водонапорных башен ненадлежащего качества.