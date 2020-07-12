Эвакуация машин началась у Соленого озера в Батайске

Дорожные знаки, означающие запрет парковки, появились еще в начале июля. Однако не все водители решили соблюдать новые правила.
Стало известно, что бесплатная парковка не действует по распоряжению местных властей. Теперь работают эвакуаторы, которые забирают припаркованные с нарушением автомобили.
«Машины затрудняли проезд другому транспорту, в том числе машинам спасательных служб, и скорой помощи. В этом случае спасения можно и вовсе не дождаться», — говорится в публикации.
Отмечается, что в этом районе действуют три платные парковки.