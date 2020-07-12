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Эвакуация машин началась у Соленого озера в Батайске

12 июля 2020, 17:04
Фото: https://pixabay.com
В Батайске Ростовской области начали эвакуировать припаркованные автомобили у Соленого озера, пишет администрация зоны отдыха в Instagram.

Дорожные знаки, означающие запрет парковки, появились еще в начале июля. Однако не все водители решили соблюдать новые правила.

Стало известно, что бесплатная парковка не действует по распоряжению местных властей. Теперь работают эвакуаторы, которые забирают припаркованные с нарушением автомобили.

«Машины затрудняли проезд другому транспорту, в том числе машинам спасательных служб, и скорой помощи. В этом случае спасения можно и вовсе не дождаться», — говорится в публикации.

Отмечается, что в этом районе действуют три платные парковки.

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