Ростов и Шахты стали лидерами по числу зараженных коронавирусом

Больше всего зараженных оказалось в Ростове и Шахтах — 38 и 15 пациентов. Также заболевшие есть в Батайске, Новочеркасске, Сальском, Красносулинском, Миллеровском районах.
За все время заразились 10823 человека, выздоровели 8097 местных жителей. В больницах остаются 639 зараженных.
«За последние сутки скончалась 59-летняя женщина, у которой были сопутствующие заболевания. Жертвами коронавируса стали 164 человека», — говорится в публикации.
Уточняется, что в лабораториях проведено 303 тысяч тестирований на инфекцию.