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Ростов и Шахты стали лидерами по числу зараженных коронавирусом

13 июля 2020, 08:15
Фото: donland.ru
В Ростовской области за сутки коронавирусмом заболели 97 человек, которые живут в 17 территориях, сообщили в правительстве региона.

Больше всего зараженных оказалось в Ростове и Шахтах — 38 и 15 пациентов. Также заболевшие есть в Батайске, Новочеркасске, Сальском, Красносулинском, Миллеровском районах.

За все время заразились 10823 человека, выздоровели 8097 местных жителей. В больницах остаются 639 зараженных.

«За последние сутки скончалась 59-летняя женщина, у которой были сопутствующие заболевания. Жертвами коронавируса стали 164 человека», — говорится в публикации.

Уточняется, что в лабораториях проведено 303 тысяч тестирований на инфекцию.

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