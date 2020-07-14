Как правильно загорать и не навредить здоровью

Вредно ли солнце?
В обществе сложился стереотип, что загорать на солнце вредно. Некоторые убеждены, что можно заболеть раком или вызвать преждевременное старение.
Солнечные ванны нужно принимать умеренно, чтобы это было приятно и полезно. Правильный загар поможет победить различные кожные заболевания.
Во время нахождения на солнце в организме появляется витамин D. Это способствует укреплению костей.
Кроме того, ультрафиолет стимулирует обменные процессы в организме.
Почему у всех разный загар?
Все дело в меланине, который отвечает за цвет волос, кожи и глаз. Он же бережет кожу от солнечных повреждений.
Чем больше меланина, тем темнее кожа и насыщенней загар. Если он вырабатывается в малых количествах, то человек почти не загорает и получает ожоги. Таким людям не следует проводить много времени на солнце.
Кому нельзя загорать?
Загар противопоказан людям с большим количеством родинок, варикозным расширением вен, гипертонией, диабетом, высокой температурой. Также это касается людей с туберкулезом и болезнями глаз.
Как лучше загорать?
На пляже лучше всего загорать до 10 часов утра. После этого до 16 часов надо находиться в тени, когда самое палящее солнце.
Загар можно продолжить с 16.00 до 19.00. После выхода из воды стоит насухо вытереться и воспользоваться солнцезащитным кремом.
Не стоит забывать о головном уборе. Нельзя надевать темную одежду.