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Как правильно загорать и не навредить здоровью

14 июля 2020, 12:19
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону наступила аномальная жара, из-за которой на пляжах собираются толпы людей. Но не все знают, как правильно загорать, чтобы не навредить самому себе.

Вредно ли солнце?

В обществе сложился стереотип, что загорать на солнце вредно. Некоторые убеждены, что можно заболеть раком или вызвать преждевременное старение.

Солнечные ванны нужно принимать умеренно, чтобы это было приятно и полезно. Правильный загар поможет победить различные кожные заболевания.

Во время нахождения на солнце в организме появляется витамин D. Это способствует укреплению костей.

Кроме того, ультрафиолет стимулирует обменные процессы в организме.

Почему у всех разный загар?

Все дело в меланине, который отвечает за цвет волос, кожи и глаз. Он же бережет кожу от солнечных повреждений.

Чем больше меланина, тем темнее кожа и насыщенней загар. Если он вырабатывается в малых количествах, то человек почти не загорает и получает ожоги. Таким людям не следует проводить много времени на солнце.

Кому нельзя загорать?

Загар противопоказан людям с большим количеством родинок, варикозным расширением вен, гипертонией, диабетом, высокой температурой. Также это касается людей с туберкулезом и болезнями глаз.

Как лучше загорать?

На пляже лучше всего загорать до 10 часов утра. После этого до 16 часов надо находиться в тени, когда самое палящее солнце.

Загар можно продолжить с 16.00 до 19.00. После выхода из воды стоит насухо вытереться и воспользоваться солнцезащитным кремом.

Не стоит забывать о головном уборе. Нельзя надевать темную одежду.

#Желтые новости
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