Смертность снова превысила рождаемость в Ростовской области

Так, в январе–мае в Ростовской области родились 13,9 тысячи младенцев, что почти на тысячу детей меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Всего же рождаемость упала на 6,3%.
Смертность за пять месяцев составила в регионе 23,7 тысячи человек, что меньше, чем в 2019 году на 3,8%. При этом естественная убыль населения Ростовской области составила 9,7 тысячи жителей.
Ранее сообщалось, что в регионе в 2020 году резко подскочила смертность среди детей до одного года. Всего за январь–май 2020 года в регионе умерли 78 младенцев.