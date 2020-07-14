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Смертность снова превысила рождаемость в Ростовской области

14 июля 2020, 12:33
Фото: Медиахолдинг1Mi
Естественная убыль населения Ростовской области почти достигла 10 тысяч человек за пять месяцев, следует из данных Росстата.

Так, в январе–мае в Ростовской области родились 13,9 тысячи младенцев, что почти на тысячу детей меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Всего же рождаемость упала на 6,3%.

Смертность за пять месяцев составила в регионе 23,7 тысячи человек, что меньше, чем в 2019 году на 3,8%. При этом естественная убыль населения Ростовской области составила 9,7 тысячи жителей.

Ранее сообщалось, что в регионе в 2020 году резко подскочила смертность среди детей до одного года. Всего за январь–май 2020 года в регионе умерли 78 младенцев.

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