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Стали известны подробности задержания боевиков, готовивших теракты в Ростове

14 июля 2020, 04:31
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону силовики задержали сторонников запрещенной в России группировки ИГ, которые готовили серию терактов, пишет ТАСС.

Сейчас стали известны подробности задержания боевиков. Всего на территории региона находились шесть преступников, в том числе граждане одной из среднеазиатских стран.

«Фигуранты намеревались совершить нападения на правоохранителей. Также они готовили теракты в медицинских и учебных заведениях», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Азовском районе во время задержания главарь банды начал отстреливаться. Во время спецоперации он погиб, никто из силовиков не пострадал.

Остальных пятерых задержали в Ростове. У них обнаружили взрывчатку, оружие и наркотики.

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