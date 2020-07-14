Стали известны подробности задержания боевиков, готовивших теракты в Ростове

Сейчас стали известны подробности задержания боевиков. Всего на территории региона находились шесть преступников, в том числе граждане одной из среднеазиатских стран.
«Фигуранты намеревались совершить нападения на правоохранителей. Также они готовили теракты в медицинских и учебных заведениях», — говорится в публикации.
Отмечается, что в Азовском районе во время задержания главарь банды начал отстреливаться. Во время спецоперации он погиб, никто из силовиков не пострадал.
Остальных пятерых задержали в Ростове. У них обнаружили взрывчатку, оружие и наркотики.