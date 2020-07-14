Во время пандемии в столице работало более 21 тысячи волонтеров

В это время в Москве действовали девять волонтерских штабов и четыре кол-центра. По данным, которые привела заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, всего поступило на горячую линию поступило 150 тысяч звонков и более 33 тысяч заявок. Людям давались консультации по актуальным вопросам, а информация передавалась в добровольческие штабы для оперативной помощи нуждающимся.