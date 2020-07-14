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Во время пандемии в столице работало более 21 тысячи волонтеров

14 июля 2020, 12:52
Фото: pxhere.com
В конце марта в России взял старт волонтерский проект «Мы вместе» помощи нуждающимся во время режима самоизоляции. В Москве ее оказывали более 21 тысячи волонтеров.

Их подопечными стали пожилые люди и многодетные семьи. Об этом сообщил телеканал 360 со ссылкой на официальный портал мэра и правительства российской столицы. В течение трех месяцев они привозили нуждающимся продуктовые наборы, медикаменты, еду для животных и другие нужные в повседневной жизни предметы.

В это время в Москве действовали девять волонтерских штабов и четыре кол-центра. По данным, которые привела заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, всего поступило на горячую линию поступило 150 тысяч звонков и более 33 тысяч заявок. Людям давались консультации по актуальным вопросам, а информация передавалась в добровольческие штабы для оперативной помощи нуждающимся.

Чиновник поблагодарила участников акции от имени правительства столицы «за чуткость и неравнодушие, за энергичность и готовность помогать». По мнению Сергуниной, благодаря волонтерам мегаполис уверенно преодолел вызовы, связанные с пандемией, на ее максимуме.

Добровольцы работали во всех округах Москвы. Перед этим волонтеров дистанционно учили и проводили инструктаж в штабах. Прежде, чем выехать на заявку, им мерили температуру и выдавали средства личной защиты.

В акции «Мы вместе» участвовали целые семьи: в столице нуждающимся помогали более сотни 100 супружеских пар волонтеров. Акция получила поддержку свыше 400 различных организаций. В их числе продуктовые сети, заведения общепита, транспортные компании, операторы мобильной связи, производители питьевой воды и многие другие.

Организаторами акции «Мы вместе» стали Общероссийский народный фронт, движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров.

#Новости#Общество
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