Во время пандемии в столице работало более 21 тысячи волонтеров

Их подопечными стали пожилые люди и многодетные семьи. Об этом сообщил телеканал 360 со ссылкой на официальный портал мэра и правительства российской столицы. В течение трех месяцев они привозили нуждающимся продуктовые наборы, медикаменты, еду для животных и другие нужные в повседневной жизни предметы.
В это время в Москве действовали девять волонтерских штабов и четыре кол-центра. По данным, которые привела заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, всего поступило на горячую линию поступило 150 тысяч звонков и более 33 тысяч заявок. Людям давались консультации по актуальным вопросам, а информация передавалась в добровольческие штабы для оперативной помощи нуждающимся.
Чиновник поблагодарила участников акции от имени правительства столицы «за чуткость и неравнодушие, за энергичность и готовность помогать». По мнению Сергуниной, благодаря волонтерам мегаполис уверенно преодолел вызовы, связанные с пандемией, на ее максимуме.
Добровольцы работали во всех округах Москвы. Перед этим волонтеров дистанционно учили и проводили инструктаж в штабах. Прежде, чем выехать на заявку, им мерили температуру и выдавали средства личной защиты.
В акции «Мы вместе» участвовали целые семьи: в столице нуждающимся помогали более сотни 100 супружеских пар волонтеров. Акция получила поддержку свыше 400 различных организаций. В их числе продуктовые сети, заведения общепита, транспортные компании, операторы мобильной связи, производители питьевой воды и многие другие.
Организаторами акции «Мы вместе» стали Общероссийский народный фронт, движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров.