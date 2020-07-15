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Большую партию валюты пытался провезти в Ростовскую область дальнобойщик из Грузии

15 июля 2020, 13:45
Фото: yutu.customs.ru
На пропускном посту Гуково при досмотре фуры под управлением гражданина Грузии нашли 14,1 тысячи долларов без декларации, сообщили в Южном таможенном управлении.

Тягач DAF TE с полуприцепом прибыл на границу со стороны Украины, во время таможенного осмотра в кабине нашли сумку с большой суммой в валюте.

Декларацию на доллары водитель не подавал, деньги, как он пояснил таможенникам, получил от грузополучателя и должен был передать грузоотправителю в качестве оплаты груза. О необходимости декларирования денег в в эквиваленте больше 10 тысяч долларов, мужчина не знал.

«В отношении гражданина Грузии возбуждено дело об административных правонарушениях по статье 16.4 КоАП РФ «Недекларирование физическим лицом наличных денежных средств», — сказано в сообщении таможни.

Ранее в Ростовской области ликвидировали канал контрабанды валюты из Украины.

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#Новости#Происшествия
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