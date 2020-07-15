Большую партию валюты пытался провезти в Ростовскую область дальнобойщик из Грузии

Декларацию на доллары водитель не подавал, деньги, как он пояснил таможенникам, получил от грузополучателя и должен был передать грузоотправителю в качестве оплаты груза. О необходимости декларирования денег в в эквиваленте больше 10 тысяч долларов, мужчина не знал.