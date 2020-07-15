Большую партию валюты пытался провезти в Ростовскую область дальнобойщик из Грузии

Тягач DAF TE с полуприцепом прибыл на границу со стороны Украины, во время таможенного осмотра в кабине нашли сумку с большой суммой в валюте.
Декларацию на доллары водитель не подавал, деньги, как он пояснил таможенникам, получил от грузополучателя и должен был передать грузоотправителю в качестве оплаты груза. О необходимости декларирования денег в в эквиваленте больше 10 тысяч долларов, мужчина не знал.
«В отношении гражданина Грузии возбуждено дело об административных правонарушениях по статье 16.4 КоАП РФ «Недекларирование физическим лицом наличных денежных средств», — сказано в сообщении таможни.