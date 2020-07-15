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Контрабанду сигарет на 4,5 млн рублей пресекли в Ростовской области

15 июля 2020, 07:02
Фото: ПУ ФСБ России по Ростовской области
В Ростовской области пограничники пресекли два случая незаконной доставки на территорию России крупных партий сигарет, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону.

В Матвеево-Курганском районе заметили троих человек на «УАЗе». Им подельники с территории Украины передали 25 тысяч пачек сигарет. Их стоимость превысила три миллиона рублей.

В Каменском районе задержали гражданина Украины на автомобиле «УАЗ». Он хотел перевезти через границу 12 тысяч пачек сигарет на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

«В обоих случаях нарушители пытались скрыться, в результате чего была организована погоня. Весь товар у них изъяли», — сказано в сообщении.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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