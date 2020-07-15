Контрабанду сигарет на 4,5 млн рублей пресекли в Ростовской области

В Матвеево-Курганском районе заметили троих человек на «УАЗе». Им подельники с территории Украины передали 25 тысяч пачек сигарет. Их стоимость превысила три миллиона рублей.
В Каменском районе задержали гражданина Украины на автомобиле «УАЗ». Он хотел перевезти через границу 12 тысяч пачек сигарет на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.
«В обоих случаях нарушители пытались скрыться, в результате чего была организована погоня. Весь товар у них изъяли», — сказано в сообщении.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел.