rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ливни с грозой и градом надвигаются на Ростовскую область

16 июля 2020, 15:02
Фото: novochgrad.ru
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области на 17 и 18 июля из-за ливней с грозами, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«По данным Ростгидромета, в период утром и до конца суток 17 июля, ночью и утром 18 июля местами по Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра», — сказано в сообщении.

Во время ливней порывы ветра могут достигать 20-24 метров в секунду, жителей просят закрепить ненадежно зафиксированные предметы. Кроме того, из-за опасности обрушения рекламных щитов и деревьев не рекомендуется парковать под ними автомобили. Также гостей и жителей региона предупреждают об опасности нахождения на улице в грозу.

Накануне стало известно, что в Ростовской области сохраняется штормовое предупреждение по чрезвычайной пожароопасности.

Материалы по теме
Штормовое предупреждение из-за жары выше 40 градусов объявили в Ростовской областиШтормовое предупреждение из-за жары объявлено в Ростовской областиШтормовое предупреждение из-за ливней с градом объявили в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28