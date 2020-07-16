Ливни с грозой и градом надвигаются на Ростовскую область

«По данным Ростгидромета, в период утром и до конца суток 17 июля, ночью и утром 18 июля местами по Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра», — сказано в сообщении.
Во время ливней порывы ветра могут достигать 20-24 метров в секунду, жителей просят закрепить ненадежно зафиксированные предметы. Кроме того, из-за опасности обрушения рекламных щитов и деревьев не рекомендуется парковать под ними автомобили. Также гостей и жителей региона предупреждают об опасности нахождения на улице в грозу.
Накануне стало известно, что в Ростовской области сохраняется штормовое предупреждение по чрезвычайной пожароопасности.