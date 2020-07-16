Ливни с грозой и градом надвигаются на Ростовскую область

Во время ливней порывы ветра могут достигать 20-24 метров в секунду, жителей просят закрепить ненадежно зафиксированные предметы. Кроме того, из-за опасности обрушения рекламных щитов и деревьев не рекомендуется парковать под ними автомобили. Также гостей и жителей региона предупреждают об опасности нахождения на улице в грозу.