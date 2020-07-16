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На Камчатке на главу лесничества завели дело из-за служебного подлога

16 июля 2020, 11:12
Фото: sledcom.ru
На Камчатке против руководителя Елизовского лесничества возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога и превышения должностных полномочий.

Так, согласно следственной версии, пишет газета «Известия», в период с января по декабрь прошлого года начальник Елизовского лесничества не проводила проверку достоверности отчета и выполненных работ на арендованном лесном участке около нерестовой реки, который был передан для разведки и добычи полезных ископаемых. В нарушение лесного законодательства была осуществлена вырубка леса на площади примерно восемь тысяч гектар. Ущерб лесному фонду Российской Федерации превысил два с половиной миллиона рублей.

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