На Камчатке на главу лесничества завели дело из-за служебного подлога

Так, согласно следственной версии, пишет газета «Известия», в период с января по декабрь прошлого года начальник Елизовского лесничества не проводила проверку достоверности отчета и выполненных работ на арендованном лесном участке около нерестовой реки, который был передан для разведки и добычи полезных ископаемых. В нарушение лесного законодательства была осуществлена вырубка леса на площади примерно восемь тысяч гектар. Ущерб лесному фонду Российской Федерации превысил два с половиной миллиона рублей.