Музеи и непродовольственные магазины разрешили открыть в Ростовской области

Губернатор Василий Голубев распорядился отменить часть введенных из-за коронавируса ограничений. Однако масочный режим в области остается.
В музеях должны быть исключены встречные потоки и предусмотрены раздельные входы и выходы. Работу могут возобновить клубы и учреждения культуры.
«С понедельника могут в полной мере возобновить деятельность непродовольственные магазины. Работодатели обязаны соблюдать меры профилактики», — говорится в публикации.
Снова приступить к работе могут поисковики, но посещать леса им пока нельзя.