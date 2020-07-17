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Музеи и непродовольственные магазины разрешили открыть в Ростовской области

17 июля 2020, 10:40
Фото: donland.ru
В Ростовской области с понедельника смогут возобновить работу музеи и учреждения культуры, проинформировало правительство области.

Губернатор Василий Голубев распорядился отменить часть введенных из-за коронавируса ограничений. Однако масочный режим в области остается.

В музеях должны быть исключены встречные потоки и предусмотрены раздельные входы и выходы. Работу могут возобновить клубы и учреждения культуры.

«С понедельника могут в полной мере возобновить деятельность непродовольственные магазины. Работодатели обязаны соблюдать меры профилактики», — говорится в публикации.

Снова приступить к работе могут поисковики, но посещать леса им пока нельзя.

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