Сбербанк подарил Ростову-на-Дону высокотехнологичный фонтан

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что Левый берег Дона исторически считается любимым местом прогулок горожан. Появление нового фонтана стало ещё одним шагом в преобразовании донской столицы. Работа по созданию комфортной среды в Ростове-на-Дону началась несколько лет назад. Голубев выразил благодарность Сбербанку за поддержку предложения по финансированию фонтана. «Уверен, контактный фонтан станет ещё одной „визитной карточкой“ Ростова-на-Дону», — сказал губернатор. Он также добавил, что подобных площадок в городе должно быть как можно больше.