Сбербанк подарил Ростову-на-Дону высокотехнологичный фонтан
Парк культуры и отдыха «Левобережный» в последние годы стал любимым местом отдыха жителей и гостей Ростова-на-Дону. 16 июля 2020 года здесь состоялось торжественное открытие нового светомузыкального интерактивного фонтана. Возведение «умной» конструкции было профинансировано Сбербанком.
Церемония открытия фонтана прошла при участии президента, председателя правления банка Германа Грефа и губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Фонтан будет транслировать взрослым и самым юным посетителям парка интересные просветительские программы. При этом динамические и световые шоу можно будет увидеть в вечернее время — с 20 часов 30 минут до 23 часов. Днём фонтан будет работать в статичном режиме.
Захватывающее водное шоу будет формироваться с помощью 286 динамических струй, высота которых колеблется от 2 до 10 метров. Фонтан выполнен в форме квадратной чаши. Её площадь — 441 квадратный метр. Пешеходная часть сооружения облицована гранитной плиткой. Объём воды в фонтане — 59 кубических метров.
Установленные в конструкции видеопроектор и лазерная система дают возможность воспроизводить звуковые и визуальные эффекты, а также вести трансляцию изображения на водную гладь.
По словам Заместителя Председателя Правления Сбербанка Станислава Кузнецова, проекты, которые направлены на улучшение качества городского пространства, поддерживаются банком с большим удовольствием. Уникальный фонтан, который работает с использованием самых современных технологий, теперь появился в Ростове-на-Дону. Кузнецов выразил уверенность, что конструкция станет новым центром притяжения местных жителей и туристов.
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что Левый берег Дона исторически считается любимым местом прогулок горожан. Появление нового фонтана стало ещё одним шагом в преобразовании донской столицы. Работа по созданию комфортной среды в Ростове-на-Дону началась несколько лет назад. Голубев выразил благодарность Сбербанку за поддержку предложения по финансированию фонтана. «Уверен, контактный фонтан станет ещё одной „визитной карточкой“ Ростова-на-Дону», — сказал губернатор. Он также добавил, что подобных площадок в городе должно быть как можно больше.
В подземной части фонтана оборудовано помещение, оснащенное компьютерным блоком. Отсюда происходит трансляция изображений, а также управление работой сооружения. Струи воды фонтана смогут изображать 11 визуальных эффектов. Среди них — шатер наружу, шатер внутрь, центральная пенная струя, пенные столбы, торнадо, корона, бегущая волна, туман, лебединые крылья и водный экран. Управление каждой струей происходит посредством индивидуального электромагнитного отсекателя. Фонтан оснащен высокодинамичной подсветкой. Она осуществляется с помощью 260 цветных светодиодных прожекторов с индивидуальным управлением. Каждый из них находится в водонепроницаемом корпусе из нержавеющей стали.