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Более 3,5 тысячи звонков приняли спасатели из-за ливня в Ростове и в Батайске

18 июля 2020, 09:31
Фото: donland.ru
Спасатели в Ростовской области приняли 17 июня, в пятницу, в 2,5 раза больше звонков, чем обычно, говорится в сообщении регионального правительства.

Всему виной оказался обрушившийся на Ростов и Батайск ливень, который продолжался несколько часов. Всего в систему 112 поступило более 3,5 тысяч звонков за сутки.

Из-за ливня оказались затопленными низменные участки местности. На наиболее проблемные территории отправлялись пожарно-спасательные расчеты главного управления МЧС России, областные и муниципальные спасатели, аварийные бригады коммунальных служб. Всего последствия стихии устраняли более 200 специалистов.

Большая часть вызовов касалась подтоплений машин и домовладений.

Напомним, что в Ростове-на-Дону в пятницу были эвакуированы 132 автомобиля, которые оказались в зоне подтопления. Спасатели оказали помощь 241 человеку.

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