Более 3,5 тысячи звонков приняли спасатели из-за ливня в Ростове и в Батайске

Всему виной оказался обрушившийся на Ростов и Батайск ливень, который продолжался несколько часов. Всего в систему 112 поступило более 3,5 тысяч звонков за сутки.
Из-за ливня оказались затопленными низменные участки местности. На наиболее проблемные территории отправлялись пожарно-спасательные расчеты главного управления МЧС России, областные и муниципальные спасатели, аварийные бригады коммунальных служб. Всего последствия стихии устраняли более 200 специалистов.
Большая часть вызовов касалась подтоплений машин и домовладений.
Напомним, что в Ростове-на-Дону в пятницу были эвакуированы 132 автомобиля, которые оказались в зоне подтопления. Спасатели оказали помощь 241 человеку.