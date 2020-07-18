rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчанин танцами на дороге парализовал движение

18 июля 2020, 17:33
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону местный житель устроил танцы на дороге, чем мешал автомобилистам, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Шоу мужчина устроил на Октябрьской площади. Он вышел на дорогу и танцевал, не обращая внимания на машины.

«Водители его аккуратно объезжали. Спасибо наряду полиции автовокзала — отреагировали и пошли спасать бедолагу», — написал автор публикации.

Он добавил фото, на котором показал танцора. Из-за него оказалось затруднено движение транспорта.

«Радовался, что дождь кончился», — пошутили пользователи в комментариях после подтопившего часть города ливня.

«Проезжала мимо него, позавидовала, что в 7 утра человеку уже хорошо. Или еще хорошо», — заявила местная жительница.

Материалы по теме
Танец девушки на Театральной площади вызвал негативную реакцию ростовчанМодель Playboy из Ростова опубликовала танец в откровенной одежде«Лучше бы борщ варили»: ростовчане раскритиковали танец девушек на крыше
#Новости#Общество
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Профессор рассказал, как изменился рынок труда в Ростове после частичной мобилизации
Сегодня, 09:14