Ростовчанин танцами на дороге парализовал движение

Шоу мужчина устроил на Октябрьской площади. Он вышел на дорогу и танцевал, не обращая внимания на машины.
«Водители его аккуратно объезжали. Спасибо наряду полиции автовокзала — отреагировали и пошли спасать бедолагу», — написал автор публикации.
Он добавил фото, на котором показал танцора. Из-за него оказалось затруднено движение транспорта.
«Радовался, что дождь кончился», — пошутили пользователи в комментариях после подтопившего часть города ливня.
«Проезжала мимо него, позавидовала, что в 7 утра человеку уже хорошо. Или еще хорошо», — заявила местная жительница.