rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовской активистке Анастасии Шевченко смягчили условия домашнего ареста

18 июля 2020, 10:38
Фото: pixabay.com
Условия домашнего ареста смягчил Ленинский районный суд Ростова-на-Дону активистке Анастасии Шевченко, сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Как рассказал Прянишников «МБХ медиа», суд разрешил Шевченко общаться с другими лицами по любым средствам связи. Решение вынесли во время заседания по кассационной жалобе.

Кроме того, в Октябрьском суде прошло заседание по существу уголовного дела Шевченко, на котором прокурор продолжил рассмотрение протоколов обысков в домах свидетелей. Следующее заседание пройдет 29 июля.

Активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко задержали в январе 2019 года по обвинению в участии в «нежелательной организации». В марте 2020 года Шевченко продлили домашний арест на полгода до 1 сентября.

Материалы по теме
Ростовская активистка Шевченко не верит, что ей могут вынести оправдательный приговорВ Ростове прокурор утвердил обвинительное заключение по делу активистки ШевченкоСуд начался над активисткой Шевченко в Ростове
#Новости#Общество
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Профессор рассказал, как изменился рынок труда в Ростове после частичной мобилизации
Сегодня, 09:14