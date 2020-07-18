Ростовской активистке Анастасии Шевченко смягчили условия домашнего ареста

Как рассказал Прянишников «МБХ медиа», суд разрешил Шевченко общаться с другими лицами по любым средствам связи. Решение вынесли во время заседания по кассационной жалобе.
Кроме того, в Октябрьском суде прошло заседание по существу уголовного дела Шевченко, на котором прокурор продолжил рассмотрение протоколов обысков в домах свидетелей. Следующее заседание пройдет 29 июля.
Активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко задержали в январе 2019 года по обвинению в участии в «нежелательной организации». В марте 2020 года Шевченко продлили домашний арест на полгода до 1 сентября.