Бесплатно похоронить человека в Ростове можно спустя две недели

Отчим Евы умер 8 июля, сотрудники МУП специализированных коммунальных услуг смогут кремировать его только 21 июля. Все это время труп отчима Евы находится в морге при БСМП№ 2. При этом, Ева вместе с матерью прошли все круги ада, ждали бесплатный катафалк всю ночь, «припугнули» работников бригады катафалка прокуратурой, чтобы те бесплатно спустили труп, в морге ей предложили услуги, в которых не нуждался умерший и его родственники, в МУП ей рассказали о кремации за 30 тысяч рублей и только после этого сообщили о муниципальных похоронах. Наконец, в муниципальном крематории готовы были кремировать останки отчима Евы, но там проблемы с электричеством.
«Обещали, что смогут кремировать 21 июля, говорят, света нет в крематории. Всего мы заплатили за услугу девять тысяч рублей, это вместе с сосудом», — рассказывает Ева.
По закону все эти услуги муниципалы бесплатно должны предоставлять, но на каждом этапе родственники сталкиваются с вымогательством, нежеланием сотрудников государственных учреждений выполнять свою работу на безвозмездной основе.
Заведующая отделением экспертизы трупов (морг) ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Элеонора Бельская рассказала, что помнит Еву, устроившую «скандал» в морге.
«Труп поступил 9 июля (четверг), два выходных, в понедельник вскрыли, и 14 июля они пришли за справкой. Единственное, скорее всего, она задавала вопрос администратору насчет подготовки тела к выдачи. Эта услуга стоит 4700 рублей. Но его не надо было приводить в порядок. Я ей сказала: если какие-то материальные трудности, давайте захороним за государственный счет. Если люди не нуждаются в наших услугах — бесплатно одели и выдали», — говорит Бельская.
На весь Ростов всего два бесплатных катафалка — один суточный, другой дневной, подтвердила Бельская.
О том, как с какими трудностями сталкиваются ростовчане при похоронах, читайте в материале «Госзаказ по трупам превышен дважды. Почему в Ростове нельзя достойно уйти на тот свет»