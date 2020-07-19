Бесплатно похоронить человека в Ростове можно спустя две недели

Отчим Евы умер 8 июля, сотрудники МУП специализированных коммунальных услуг смогут кремировать его только 21 июля. Все это время труп отчима Евы находится в морге при БСМП№ 2. При этом, Ева вместе с матерью прошли все круги ада, ждали бесплатный катафалк всю ночь, «припугнули» работников бригады катафалка прокуратурой, чтобы те бесплатно спустили труп, в морге ей предложили услуги, в которых не нуждался умерший и его родственники, в МУП ей рассказали о кремации за 30 тысяч рублей и только после этого сообщили о муниципальных похоронах. Наконец, в муниципальном крематории готовы были кремировать останки отчима Евы, но там проблемы с электричеством.