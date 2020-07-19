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Власти Ростова рассказали о последствиях затопления города

19 июля 2020, 05:44
Фото: https://rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону продолжаются работы по ликвидации последствий прошедшего в пятницу ливня, сообщили в городской администрации.

Исполняющий обязанности главы города Юрий Овчинников посетил самые пострадавшие из-за ливня места. Вместе с представителями мэрии он определил объем предстоящих работ.

Так, в районе железнодорожного вокзала, который сильно подтопило, вода уже ушла.

Сейчас вода из реки Темерник ушла и можно доделать все работы. Завешить восстановительные мероприятия в районе Змиевской балки пока не получилось. Здесь ливень смыл часть склона, эта территорию огородили.

Убрать грунт с плитки поможет мини-погрузчик, мрамор очистят вручную. В дальнейшем здесь появятся высокие бордюры, чтобы исключить повторения ситуации.

На улице Балочной затопило дома, а на дороге оказался грунт. Сейчас проходит уборка.

На 11-й улице смыло асфальт, вопрос о ремонте дороги рассмотрят после того, как высохнет улица. Рабочие расчищают ливневки на пересечении улиц Малиновского и Доватора.

Юрий Овчинников заявил, что в городе работают ливневки, однако выпало слишком большое количество осадков.

«Мы очень серьезно подходим к вопросу ее обслуживания. Однако со стихией человек не всегда может справиться», — заявил Овчинников.

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