Власти Ростова рассказали о последствиях затопления города

Исполняющий обязанности главы города Юрий Овчинников посетил самые пострадавшие из-за ливня места. Вместе с представителями мэрии он определил объем предстоящих работ.
Так, в районе железнодорожного вокзала, который сильно подтопило, вода уже ушла.
Сейчас вода из реки Темерник ушла и можно доделать все работы. Завешить восстановительные мероприятия в районе Змиевской балки пока не получилось. Здесь ливень смыл часть склона, эта территорию огородили.
Убрать грунт с плитки поможет мини-погрузчик, мрамор очистят вручную. В дальнейшем здесь появятся высокие бордюры, чтобы исключить повторения ситуации.
На улице Балочной затопило дома, а на дороге оказался грунт. Сейчас проходит уборка.
На 11-й улице смыло асфальт, вопрос о ремонте дороги рассмотрят после того, как высохнет улица. Рабочие расчищают ливневки на пересечении улиц Малиновского и Доватора.
Юрий Овчинников заявил, что в городе работают ливневки, однако выпало слишком большое количество осадков.
«Мы очень серьезно подходим к вопросу ее обслуживания. Однако со стихией человек не всегда может справиться», — заявил Овчинников.