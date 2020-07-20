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В Ростове уличный торговец разбила голову покупателя молотком

20 июля 2020, 10:20
Фото: pxfuel.com
Полиция Ростовской области проводит проверку по факту нарушения общественного порядка, драка произошла в воскресенье между уличными торговцами и покупателем, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

В соцсети попала видеозапись с места происшествия. На улице Станиславского между уличными торговцами и покупателем произошла драка, из-за чего — неизвестно. Одна из продавщиц напала на мужчину с молотком и разбила его голову, комментируют очевидцы ЧП. Мужчина был доставлен в больницу с травмами, есть ли еще пострадавшие — выясняют правоохранители.

«Поступало сообщение о нарушении общественного порядка на Станиславского. На место выезжал участковый. Сейчас проводится проверка», — прокомментировали в региональной полиции.

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