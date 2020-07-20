В Ростове уличный торговец разбила голову покупателя молотком

В соцсети попала видеозапись с места происшествия. На улице Станиславского между уличными торговцами и покупателем произошла драка, из-за чего — неизвестно. Одна из продавщиц напала на мужчину с молотком и разбила его голову, комментируют очевидцы ЧП. Мужчина был доставлен в больницу с травмами, есть ли еще пострадавшие — выясняют правоохранители.