В Карибское море рухнул военный вертолет Нидерландов

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный аккаунт ВС Нидерландов в Твиттере, 19 июля вертолет, который патрулировал линию берега Карибского бассейна, рухнул в море. Из четырех человек, находившихся на борту, смогли выжить только двое. Причины катастрофы на данный момент выясняются. Стало известно, что среди погибших была женщина, которой было 34 года и мужчина 33-х лет. Вертолет NH90 упал в воду близ островов Аруба и Кюрасао, до берега оставалось порядка 12,5 километров.