В Карибское море рухнул военный вертолет Нидерландов

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный аккаунт ВС Нидерландов в Твиттере, 19 июля вертолет, который патрулировал линию берега Карибского бассейна, рухнул в море. Из четырех человек, находившихся на борту, смогли выжить только двое. Причины катастрофы на данный момент выясняются. Стало известно, что среди погибших была женщина, которой было 34 года и мужчина 33-х лет. Вертолет NH90 упал в воду близ островов Аруба и Кюрасао, до берега оставалось порядка 12,5 километров.
Двое других военных пассажира не получили серьезных травм, медики оказали им первую помощь, они сейчас находятся под наблюдением, но их жизням ничего не угрожает. Руководство военных сил Нидерландов уже выразили свои соболезнования семьям погибших. Глава военных сил Роб Бауэр заявил, что этот инцидент стал шоком для армии всей страны.