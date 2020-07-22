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Предполагаемого убийцу парня, расстрелянного на улице, задержали в Таганроге

22 июля 2020, 17:15
Фото: pixabay.com
В Таганроге по подозрению в убийстве 26-летнего мужчины задержали 17-летнего местного жителя, сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Тело местного жителя с огнестрельным ранением в области груди нашли на Рабочей улице в Таганроге 19 июля. Убийством занялся первый отдел по расследованию особо важных дел, сотрудники которого и задержали подозреваемого.

Во время обыска в доме у задержанного парня нашли предполагаемое орудие убийства. По версии следствия, фигурант нашел объявление о продаже компьютерной техники в Сети, прибыла на место назначенной встречи и убил продавца.

«Проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении ведомства.

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