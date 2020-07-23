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Posted 23 июля 2020, 08:04

Published 23 июля 2020, 08:04

Modified 18 сентября 2022, 10:37

Updated 18 сентября 2022, 10:37

Ущерб от коронавируса оценили в Ростовской области в 3,5 млрд рублей

Ущерб от коронавируса оценили в Ростовской области в 3,5 млрд рублей

23 июля 2020, 08:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Бюджет Ростовской области пострадал от последствий пандемии коронавируса на 3,5 миллиарда рублей, сообщила министр финансов региона Лилия Федотова в ходе заседания правительства.

По ее словам, на региональном бюджете сказалось падение налоговых и неналоговых поступлений из-за снижения деловой активности в Ростовской области. В целом, по прогнозу Минфина, регион недосчитается из-за пандемии от 17 до 21 миллиона рублей. Этот ущерб частично восполнен за счет компенсации выпадающих доходов из федерального бюджета. Первые 100 миллиардов рублей уже были направлены в субъекты РФ. Ростовская область получила дотацию в размере 1,7 миллиарда рублей.

Лилия Федотова отметила, что в скором времени федеральный центр направит второй транш в размере 100 миллиардов рублей, и Ростовская область рассчитывает на большую сумму, чем было выделено в первый раз.

Ранее сообщалось, что перевозчикам в Ростовской области пообещали частично возместить убытки из-за пандемии.

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#Экономика#Коронавирус#Новости
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