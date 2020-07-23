Ущерб от коронавируса оценили в Ростовской области в 3,5 млрд рублей

Posted 23 июля 2020, 08:04
Published 23 июля 2020, 08:04
Modified 18 сентября 2022, 10:37
Updated 18 сентября 2022, 10:37
По ее словам, на региональном бюджете сказалось падение налоговых и неналоговых поступлений из-за снижения деловой активности в Ростовской области. В целом, по прогнозу Минфина, регион недосчитается из-за пандемии от 17 до 21 миллиона рублей. Этот ущерб частично восполнен за счет компенсации выпадающих доходов из федерального бюджета. Первые 100 миллиардов рублей уже были направлены в субъекты РФ. Ростовская область получила дотацию в размере 1,7 миллиарда рублей.
Лилия Федотова отметила, что в скором времени федеральный центр направит второй транш в размере 100 миллиардов рублей, и Ростовская область рассчитывает на большую сумму, чем было выделено в первый раз.
Ранее сообщалось, что перевозчикам в Ростовской области пообещали частично возместить убытки из-за пандемии.