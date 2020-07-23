Ущерб от коронавируса оценили в Ростовской области в 3,5 млрд рублей

По ее словам, на региональном бюджете сказалось падение налоговых и неналоговых поступлений из-за снижения деловой активности в Ростовской области. В целом, по прогнозу Минфина, регион недосчитается из-за пандемии от 17 до 21 миллиона рублей. Этот ущерб частично восполнен за счет компенсации выпадающих доходов из федерального бюджета. Первые 100 миллиардов рублей уже были направлены в субъекты РФ. Ростовская область получила дотацию в размере 1,7 миллиарда рублей.