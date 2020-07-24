Более 200 человек с коронавирусом скончались в Ростовской области

Posted 24 июля 2020, 08:17
Published 24 июля 2020, 08:17
Modified 18 сентября 2022, 10:37
Updated 18 сентября 2022, 10:37
За последние сутки скончались четыре человека с подтвержденным диагнозом. Врачам не удалось спасти двух мужчин и двух женщин в возрасте от 63 до 84 лет, у них были сопутствующие заболевания.
Число заболевших увеличилось на 122, выздоровевших — на 136. За весь период заразились 12020 местных жителей, врачи вылечили 9580 пациентов. В больницах остаются 747 человек. «Новые случаи заражения зарегистрировали в 22 территориях. В том числе Ростове, Батайске, Шахтах, Новочеркасске», — сказано в сообщении.
Отмечается, что под медицинским наблюдением находятся более 6,4 тысячи человек.