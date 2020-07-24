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Posted 24 июля 2020, 08:17

Published 24 июля 2020, 08:17

Modified 18 сентября 2022, 10:37

Updated 18 сентября 2022, 10:37

Более 200 человек с коронавирусом скончались в Ростовской области

Более 200 человек с коронавирусом скончались в Ростовской области

24 июля 2020, 08:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области число умерших пациентов с коронавирусом составило 201, сообщили в правительстве региона.

За последние сутки скончались четыре человека с подтвержденным диагнозом. Врачам не удалось спасти двух мужчин и двух женщин в возрасте от 63 до 84 лет, у них были сопутствующие заболевания.

Число заболевших увеличилось на 122, выздоровевших — на 136. За весь период заразились 12020 местных жителей, врачи вылечили 9580 пациентов. В больницах остаются 747 человек. «Новые случаи заражения зарегистрировали в 22 территориях. В том числе Ростове, Батайске, Шахтах, Новочеркасске», — сказано в сообщении.

Отмечается, что под медицинским наблюдением находятся более 6,4 тысячи человек.

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