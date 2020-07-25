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Пассажиры пожаловались на полученные в ростовской маршрутке травмы из-за водителя

25 июля 2020, 15:37
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на водителя маршрутки, который показывает опасное вождение, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Автор публикации рассказала, что утром в субботу проехала в маршрутке № 49 и ей это совершенно не понравилось. По ее словам, ей стоило больших усилий остаться невредимой.

«У водителя был неадекватный стиль вождения. Другой пассажирке, пожилой женщине, повезло меньше. Она сильно ударилась спиной во время очередного маневра на большой скорости», — написала ростовчанка.

Она добавила, что водитель резко набирал скорость и резко тормозил, а также входил в поворот на полной скорости. Ростовчанка рассказала, что автобусами пользуются также пенсионеры, которым тяжело держаться.

Пользователи в комментариях посоветовали обратиться в ГИБДД.

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