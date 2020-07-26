В Ростове снесут столетний дом, пострадавший от массового пожара на Театралке

Один из домов был построен в 1917 году на улице Красных Зорь. Городские власти распорядились изъять здание для муниципальных нужд, поскольку его признали аварийным. Он подлежит сносу.
Таким образом в собственность города перейдут земельный участок 447 квадратных метров и шесть квартир. Жильцам администрация обязалась возместить стоимость жилплощади, цену квартир определят независимые специалисты. В случае отказала жильцов, вопрос будет решаться в суде.
Также сносу подлежат построенный в 1927 году дом на улице Ларина с участком 918 квадратных метров и дом на улице Нансена.
Пожар в районе Театральной площади произошел 21 августа 2017 года. Огонь повредил более сотни домов, в которых проживали свыше 500 человек, один человек погиб.