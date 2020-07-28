В Ростовской области умерли 210 человек с коронавирусом

Скончались трое мужчин в возрасте 47, 83 и 90 лет. У них были сопутствующие заболевания. Кроме того, умерли две 61-летние женщины с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. За весь период жертвами коронавируса стали 210 человек.