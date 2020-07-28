В Ростовской области умерли 210 человек с коронавирусом

Posted 28 июля 2020, 07:58
Published 28 июля 2020, 07:58
Modified 18 сентября 2022, 10:37
Updated 18 сентября 2022, 10:37
Скончались трое мужчин в возрасте 47, 83 и 90 лет. У них были сопутствующие заболевания. Кроме того, умерли две 61-летние женщины с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. За весь период жертвами коронавируса стали 210 человек.
За сутки коронавирусом заразились 133 человека, которые проживают в 25 городах и районах области. За это же время врачи вылечили 178 пациентов. «К аппаратам ИВЛ сейчас подключены 49 человек. В больницах находятся 839 заболевших», — сказано в сообщении.
За весь период заразились 12538 человек, выздоровели 9980 заболевших.