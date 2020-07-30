В Ростове осудили банду за вооруженные ограбления более 20 аптек и магазинов

Posted 30 июля 2020, 07:19
Published 30 июля 2020, 07:19
Modified 18 сентября 2022, 10:37
Updated 18 сентября 2022, 10:37
На скамье подсудимых оказались три человека, которые в общей сложности совершили 23 преступления. Они грабили магазины, автозаправки и аптеки. «Нападавшие закрывали лицо медицинскими масками и воротниками водолазок. Они угрожали ножом и пневматическим пистолетом, после чего забирали деньги», — сказано в сообщении.
По фактам произошедшего завели уголовное дело. Октябрьский районный суд города приговорил обвиняемых к срокам от 10 до 12 лет заключения.
Ранее ростовчанин ограбил банк, чтобы погасить свой кредит.