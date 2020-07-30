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Posted 30 июля 2020, 07:19

Published 30 июля 2020, 07:19

Modified 18 сентября 2022, 10:37

Updated 18 сентября 2022, 10:37

В Ростове осудили банду за вооруженные ограбления более 20 аптек и магазинов

В Ростове осудили банду за вооруженные ограбления более 20 аптек и магазинов

30 июля 2020, 07:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону вынесли приговор в отношении членов банды, которые совершали налеты на магазины, сообщили в региональном УМВД.

На скамье подсудимых оказались три человека, которые в общей сложности совершили 23 преступления. Они грабили магазины, автозаправки и аптеки. «Нападавшие закрывали лицо медицинскими масками и воротниками водолазок. Они угрожали ножом и пневматическим пистолетом, после чего забирали деньги», — сказано в сообщении.

По фактам произошедшего завели уголовное дело. Октябрьский районный суд города приговорил обвиняемых к срокам от 10 до 12 лет заключения.

Ранее ростовчанин ограбил банк, чтобы погасить свой кредит.

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