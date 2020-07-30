В Ростове осудили банду за вооруженные ограбления более 20 аптек и магазинов

На скамье подсудимых оказались три человека, которые в общей сложности совершили 23 преступления. Они грабили магазины, автозаправки и аптеки. «Нападавшие закрывали лицо медицинскими масками и воротниками водолазок. Они угрожали ножом и пневматическим пистолетом, после чего забирали деньги», — сказано в сообщении.