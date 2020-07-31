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Купания в фонтанах на день ВДВ в Ростове заменят онлайн-мероприятиями

31 июля 2020, 07:21
Фото: mil.ru
В Ростове-на-Дону в этом году из-за ситуации с коронавирусом день Воздушно-десантных войск отметят онлайн-мероприятиями, сообщили в городской администрации.

Праздник в онлайн-режиме состоится 2 августа. Горожан пригласили присоединиться к акциям, викторинам, концертам, которые организуют на интернет-площадках.

В аккаунте парка имени Горького проведут интеллектуальную викторину. Парк «Дружба» покажет видеопоздравление, мультфильм «Десантник Степочкин», также будут транслировать песни ВДВ.

Парк имени Островского покажет концерт «И в небе, и на земле». Кроме того, он проведет викторину для детей об армии.

Аналогичные мероприятия проведут и другие городские парки.

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