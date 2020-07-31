Купания в фонтанах на день ВДВ в Ростове заменят онлайн-мероприятиями

Праздник в онлайн-режиме состоится 2 августа. Горожан пригласили присоединиться к акциям, викторинам, концертам, которые организуют на интернет-площадках.
В аккаунте парка имени Горького проведут интеллектуальную викторину. Парк «Дружба» покажет видеопоздравление, мультфильм «Десантник Степочкин», также будут транслировать песни ВДВ.
Парк имени Островского покажет концерт «И в небе, и на земле». Кроме того, он проведет викторину для детей об армии.
Аналогичные мероприятия проведут и другие городские парки.