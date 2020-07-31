Переход на карту МИР для льготников продлен до 1 октября

В ФСС рассказали, что если у получателя пособия еще нет карты «МИР», то положенные средства будут перечисляться на другую карту. Например, пособия по уходу за ребенком до полутора лет можно получать на любую банковскую карту, если выплаты начали поступать еще до мая 2019 года, но осуществляются в рамках одного отпуска.