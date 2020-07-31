Переход на карту МИР для льготников продлен до 1 октября

С 1 июля банки должны были начать перевод бюджетных средств только на счета карты «МИР», однако из-за пандемии власти решили продлить переход на национальную платежную систему. Об этом пишет newsnn.
В России большая часть социальных выплат уже производится на карту «МИР». Например, на эту карту получают пособие по временной нетрудоспособности работающие граждане, подвергшиеся радиационному облучению в Чернобыле или в результате аварии на производственном объединении «Маяк». Также пособия начисляются людям, которые пострадали во время сброса радиоактивных отходов в реку Теча и в ходе ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Женщины получают на карту «МИР» ежемесячные выплаты по уходу за ребенком, пособие по беременности и родам и другие выплаты, связанные с рождением ребенка.
Выпуском и обслуживанием карт «МИР» занимаются многие российские банки, однако ее необязательно оформлять для получения пособий. Люди могут получать выплаты на банковский счет, с помощью почтового перевода или на месте работы. Этими вариантами пользуются жители тех регионов, где еще не запущен проект Фонда социального страхования (ФСС) «Прямые выплаты».
Во многих субъектах РФ уже действует пилотный проект ФСС «Прямые выплаты», который предполагает выплату пособий из средств фонда, избавляя работодателя от этой обязанности.
В ФСС рассказали, что если у получателя пособия еще нет карты «МИР», то положенные средства будут перечисляться на другую карту. Например, пособия по уходу за ребенком до полутора лет можно получать на любую банковскую карту, если выплаты начали поступать еще до мая 2019 года, но осуществляются в рамках одного отпуска.
Человеку, который оформляет пособия на карту «МИР», во время подачи заявления нужно будет сообщить только номер карты. Никакие дополнительные реквизиты не нужно указывать.
Специалисты, которые создавали систему безопасности для карт «МИР», использовали современный опыт защиты данных. Если в номере карты будет ошибка или истечет срок ее действия, то пособия перечисляться не будут.