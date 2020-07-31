Ростовскому аэропорту разрешили принимать все типы пассажирских самолетов

Таким образом ростовский аэропорт получил возможность принимать практически все типы пассажирских воздушных судов, среди которых различные семейства самолетов Airbus, ATR, Boeing, Embraer и другие. Изначально при строительстве аэропорта расчетным типом судна считался Boeing-777.
Airbus A220 является представителем семейства пассажирских узкофюзеляжных двухмоторных турбовентиляторных самолетов. Борт способен выполнять перелеты до 5,5 тысячи километров. Вместимость салона составляет до 150 пассажиров в зависимости от компоновок кресел.
Ранее сообщалось, что аэропорт Платов получит 42 миллиона рублей за потерянных в пандемию пассажиров.