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Ростовскому аэропорту разрешили принимать все типы пассажирских самолетов

31 июля 2020, 11:51
Фото: wikimedia.org
Сотрудники аэропорта Платов в Ростове-на-Дону после обучения получили допуск к обслуживанию самолетов семейства Airbus А220, говорится в сообщении воздушной гавани.

Таким образом ростовский аэропорт получил возможность принимать практически все типы пассажирских воздушных судов, среди которых различные семейства самолетов Airbus, ATR, Boeing, Embraer и другие. Изначально при строительстве аэропорта расчетным типом судна считался Boeing-777.

Airbus A220 является представителем семейства пассажирских узкофюзеляжных двухмоторных турбовентиляторных самолетов. Борт способен выполнять перелеты до 5,5 тысячи километров. Вместимость салона составляет до 150 пассажиров в зависимости от компоновок кресел.

Ранее сообщалось, что аэропорт Платов получит 42 миллиона рублей за потерянных в пандемию пассажиров.

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