В 2020 году число ДТП с участием автобусов сократилось на 42%

При этом по словам заместителя губернатора Ростовской области Виктора Вовка, по вине водителей пассажирского транспорта произошло на 63% меньше ДТП, чем годом ранее. Положительный результат дали мероприятия по предупреждению нарушений в сфере пассажирских перевозок. С начала года в регионе провели 14 таких профилактических мероприятий.
Всего на долю автомобильного транспорта приходится 34% от общего объема грузоперевозок и 96% пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта. Ежедневный пассажиропоток составляет до одного миллиона человек, а объем грузоперевозок достигает в среднем 53 тысяч тонн.
«Наше сотрудничество выстраивается в рамках трехстороннего соглашения, заключенного между региональным Минтрансом, Южным межрегиональным управлением Госавтодорнадзора и управлением МВД России по Ростовской области. В рамках этого соглашения проводятся регулярные рейды по выявлению, пресечению нарушений требований законодательства при перевозке пассажиров и багажа автотранспортом», — пояснил замгубернатора.