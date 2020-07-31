В 2020 году число ДТП с участием автобусов сократилось на 42%

При этом по словам заместителя губернатора Ростовской области Виктора Вовка, по вине водителей пассажирского транспорта произошло на 63% меньше ДТП, чем годом ранее. Положительный результат дали мероприятия по предупреждению нарушений в сфере пассажирских перевозок. С начала года в регионе провели 14 таких профилактических мероприятий.