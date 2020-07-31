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В 2020 году число ДТП с участием автобусов сократилось на 42%

31 июля 2020, 14:40
Фото: 61.мвд.рф
В Ростовской области в первом полугодии 2020 года произошло на 42,1% меньше дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении регионального правительства.

При этом по словам заместителя губернатора Ростовской области Виктора Вовка, по вине водителей пассажирского транспорта произошло на 63% меньше ДТП, чем годом ранее. Положительный результат дали мероприятия по предупреждению нарушений в сфере пассажирских перевозок. С начала года в регионе провели 14 таких профилактических мероприятий.

Всего на долю автомобильного транспорта приходится 34% от общего объема грузоперевозок и 96% пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта. Ежедневный пассажиропоток составляет до одного миллиона человек, а объем грузоперевозок достигает в среднем 53 тысяч тонн.

«Наше сотрудничество выстраивается в рамках трехстороннего соглашения, заключенного между региональным Минтрансом, Южным межрегиональным управлением Госавтодорнадзора и управлением МВД России по Ростовской области. В рамках этого соглашения проводятся регулярные рейды по выявлению, пресечению нарушений требований законодательства при перевозке пассажиров и багажа автотранспортом», — пояснил замгубернатора.

Ранее власти Ростовской области пообещали частично возместить убытки перевозчикам из-за пандемии.

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