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Posted 4 августа 2020, 10:00

Published 4 августа 2020, 10:00

Modified 11 сентября 2022, 15:17

Updated 11 сентября 2022, 15:17

Ростовская область оказалась в числе регионов-лидеров по преступности

Ростовская область оказалась в числе регионов-лидеров по преступности

4 августа 2020, 10:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ростовская область оказалась в списке регионов, где было совершено больше всего преступлений, говорится на портале правовой информации.

На первом месте оказалась Москва, где с начала года зарегистрировали 71 тысячу преступлений. Далее идут Подмосковье и Кубань с показателями 37 тысяч и 34 тысячи.

Четвертую позицию занимает Челябинская область. Здесь совершили 31246 преступлений.

«На пятом месте с небольшим отставанием оказалась Ростовской область. В 2020 году зарегистрировали 31058 преступлений», — сказано в сообщении.

На последнем месте находится Ненецкий автономный округ — 372 преступления.

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