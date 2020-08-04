Ростовская область оказалась в числе регионов-лидеров по преступности

Posted 4 августа 2020, 10:00
Published 4 августа 2020, 10:00
Modified 11 сентября 2022, 15:17
Updated 11 сентября 2022, 15:17
На первом месте оказалась Москва, где с начала года зарегистрировали 71 тысячу преступлений. Далее идут Подмосковье и Кубань с показателями 37 тысяч и 34 тысячи.
Четвертую позицию занимает Челябинская область. Здесь совершили 31246 преступлений.
«На пятом месте с небольшим отставанием оказалась Ростовской область. В 2020 году зарегистрировали 31058 преступлений», — сказано в сообщении.
На последнем месте находится Ненецкий автономный округ — 372 преступления.