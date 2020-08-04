Власти Ростова объяснили, зачем набирают новых врачей для работы в красной зоне

Левицкая пояснила, что врачи и медсестры в «красной зоне» оказывают медпомощь 24 часа в сутки уже на протяжении нескольких месяцев. Многие из них вынуждены были отказаться на это время от общения с семьей, родителями, супругами. «Мы понимаем, что необходимо создавать условия, чтобы персонал госпиталей имел возможность отдохнуть, набраться сил и вновь вернуться к работе. С этой целью мы объявили дополнительный набор специалистов для трудоустройства в стационары. Создание дополнительных бригад позволит уменьшить нагрузки на медработников, — пояснила она.