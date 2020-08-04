Власти Ростова объяснили, зачем набирают новых врачей для работы в красной зоне

Posted 4 августа 2020, 15:24
Published 4 августа 2020, 15:24
Modified 18 сентября 2022, 10:39
Updated 18 сентября 2022, 10:39
По ее словам, в ковидных госпиталях на сегодняшний день работают 355 врачей, в том числе 85 анестезиологов-реаниматологов, 524 средних медицинских работника и 263 младших, а также прочий вспомогательный персонал. В общей сложности в инфекционные госпиталя, развернутые на базе городской больницы № 1 имени Семашко и городской больницы № 20, было госпитализировано 2594 человека с коронавирусом. При этом в провизорные отделения попали 463 человека с подозрением на новую инфекцию.
Левицкая пояснила, что врачи и медсестры в «красной зоне» оказывают медпомощь 24 часа в сутки уже на протяжении нескольких месяцев. Многие из них вынуждены были отказаться на это время от общения с семьей, родителями, супругами. «Мы понимаем, что необходимо создавать условия, чтобы персонал госпиталей имел возможность отдохнуть, набраться сил и вновь вернуться к работе. С этой целью мы объявили дополнительный набор специалистов для трудоустройства в стационары. Создание дополнительных бригад позволит уменьшить нагрузки на медработников, — пояснила она.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону объявили набор персонала в моногоспиталя на базе больницы имени Семашко и больницы № 20. Зарплату врачам пообещали минимум 100 тысяч рублей.
Прежде всего в госпиталях нужны медики для работы с тяжелыми больными в отделениях реанимации, в том числе врачи анестезиологи-реаниматологи, медсестры-анестезисты. Однако на работу готовы принять врачей и медсестер всех специальностей.